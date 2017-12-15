Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры стран — членов ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — написал Туск в Twitter.

Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС. Как ранее сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе. Санкции, по информации представителей ЕС, будут продлены на полгода без изменений.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их.