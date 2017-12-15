Премьер-министр Франции подтвердил гибель четырех детей в ДТП

Четыре ребенка погибли, еще 20 человек получили тяжелые ранения в четверг при столкновении поезда со школьным автобусом во Франции. Эти данные подтвердил премьер-министр республики Эдуар Филипп, вечером того же дня прибывший на место трагедии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Было зафиксировано четыре смерти, 11 человек сейчас находятся в критическом состоянии, девять человек - в относительно тяжелом", - сообщил глава правительства, передало агентство France-Presse.

При этом премьер-министр признал, что в настоящий момент медики столкнулись с проблемой опознания погибших и тяжело раненых.

Как ранее сообщили в префектуре департамента Восточные Пиренеи (юг Франции), инцидент произошел около 16:10 (18:10 мск) в районе города Мийяс в 18 км к западу от Перпиньяна. Региональный пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус с десятками человек на борту. Возраст школьников - от восьми до 17 лет. Причины случившегося пока точно не установлены. Ведется расследование.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем "Твиттере" выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал "мобилизовать всю страну" на помощь пострадавшим.