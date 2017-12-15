Трамп и Путин обсудили вопросы вокруг КНДР

В ходе состоявшейся телефонной беседы президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили вопросы, касающиеся КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

"Президенты... обсудили совместную работу по урегулированию крайне опасной ситуации в Северной Корее", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Она также заявила, что Трамп поблагодарил Путина за признание успехов США в области экономического развития, о чем российский лидер сказал накануне на "большой" пресс-конференции.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. "Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов, отмечает пресс-служба президента РФ.