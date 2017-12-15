Арцах должен быть непосредственно представлен в переговорном процессе: интервью Масиса Маиляна «Арменпресс»

«Арменпресс» побеседовал о вопросах внешней политики, переговорного процесса вокруг карабахско-азербайджанского конфликта, сотрудничества Арцах-ЕС с министром ИД Республики Арцах Масисом Маиляном.

- Господин Маилян, каковы основные вопросы внешнеполитической повестки Республики Арцах и Ваши приоритеты как нового министра иностранных дел Арцаха в решении этих проблем?

В октябре 2017 года президентом Республики Арцах Бако Саакяном была представлена программа политического и социально-экономического развития Республики Арцах, в которой изложены также приоритетные направления внешнеполитической деятельности Арцаха.

По-прежнему основные усилия МИД будут направлены на развитие и закрепление позитивных тенденций в процессе международного признания независимости Арцаха и обеспечение его необратимости. В частности, будут предприняты шаги как по расширению географии признания Арцаха, так и установлению двустороннего сотрудничества с признавшими нас субъектами. Развитие связей в формате децентрализованного сотрудничества позволит реализовать различные программы в сферах культуры, образования, спорта, экономики и местного самоуправления.

МИД Арцаха продолжит последовательную работу по признанию факта реализованного народом Арцаха права на самоопределения в качестве основы мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

На фоне деструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта особую значимость приобретает противодействие попыткам Азербайджана изолировать Арцах. Создание внешних благоприятных условий для экономического развития республики и привлечения инвестиций является одним из наших приоритетов. Для выполнения этой задачи МИД Арцаха тесно сотрудничает с министерствами и структурами республики, отвечающими за экономический блок.

Одной из важнейших направлений внешнеполитической повестки Арцаха является дальнейшее расширение и углубление сотрудничества Армения–Арцах–Диаспора. Мы высоко ценим вклад диаспоры в развитие и укрепление Арцаха и защиту его интересов за рубежом и в свою очередь считаем важным участие Арцаха в сохранении армянской идентичности в Диаспоре.

Одной из составляющих внешнеполитической деятельности Арцаха является донесение до международного сообщества объективной информации об арцахских реалиях и поддержание позитивного имиджа страны. Ключевая роль в этом деле принадлежит министерству иностранных дел, и мы и далее продолжим активную деятельность в данном направлении.

Дипломатическая служба Арцаха занимается последовательной реализацией вышеупомянутых задач, программ и других внешнеполитических инициатив.

- 16 октября состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана. Однако в периоды до встречи и после эскалация на границе нарастала. Были и обстрелы, и жертвы. Затем состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел двух стран. Как Вы расцениваете эффективность подобных встреч в контексте приграничных инцидентов?

Встречи президентов и глав МИД Армении и Азербайджана важны с точки зрения снижения напряженности в зоне конфликта. Возобновление полноценного и полноформатного переговорного процесса возможно только в условиях стабильности. Следовательно, на данном этапе на первый план выходит вопрос обеспечения необратимости мирного процесса, для чего необходимы неукоснительное выполнение соглашений 1994 и 1995 годов об установлении и укреплении режима прекращения огня, а также реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей, которые, в частности, касаются внедрения механизмов расследования инцидентов, расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышение его мониторинговых возможностей.

Реализация данных мер создаст конструктивную атмосферу для продолжения переговоров.

- Неоднократно поднимался вопрос возвращения Арцаха за стол переговоров. Может ли в данных обстоятельствах вовлеченность Арцаха решить какие-то задачи, учитывая то, что одним из основных факторов, препятствующих прогрессу в переговорном процессе, является отказ Азербайджана выполнять ранее достигнутые договоренности по формированию атмосферы доверия между сторонами и внедрению механизмов расследования на линии соприкосновения?

Возвращение Арцаха за стол переговоров исходит из логики урегулирования конфликта. Будучи одной из основных и признанных в документах ОБСЕ сторон конфликта, Арцах должен быть представлен напрямую в переговорном процессе. Напомню, что основные успехи в процессе урегулирования были достигнуты в тот период, когда Арцах был непосредственно вовлечен в переговорный процесс. В частности, трехстороннее соглашение о прекращении огня 1994 года остается единственным ощутимым достижением в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Данному документу предшествовали около 10 двусторонних соглашений на уровне глав оборонных ведомств НКР и Азербайджана об ограничении военных действий, временном перемирии или его продлении.

Отказ Азербайджана от переговоров с участием Арцаха является одной из составляющих политики Баку по срыву процесса урегулирования. Восстановление трехсторонних переговоров продемонстрирует наличие у азербайджанского руководства политической воли и искренней заинтересованности в достижении окончательного урегулирования конфликта.

Возвращение делегации Арцаха за стол переговоров не только восстановит искаженный диалоговый формат, но и повысит эффективность мирного процесса. Полноценное участие Арцаха во всех этапах переговоров важно с точки зрения разделения ответственности конфликтующих сторон за результаты мирного процесса. Власти Арцаха продолжают выступать за полноправное участие в процессе и готовы де-юре взять на себя свою долю ответственности за поддержание региональной стабильности и судьбу региона в целом.

- Хотел бы коснуться встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая состоялась 29 ноября в Анкаре. Министр иностранных дел Турции сделал запись в своем «Твиттере» о поддержке Минского процесса. Турция методично предпринимает попытки вмешаться в переговорный процесс. Как Вы это прокомментируете? Насколько это реально?

Посредничество в переговорах возможно, если потенциальный медиатор имеет беспристрастное и нейтральное отношение ко всем сторонам конфликта и стороны согласны принять его посреднические услуги. Поэтому попытки Анкары взять на себя посредническую роль абсолютно бесперспективны.

Известно, что Турция занимает предвзятую позицию и полностью поддерживает одну из сторон конфликта – Азербайджан. Турция чуть ли не единственная страна, которая в 2016 году публично поддержала апрельскую агрессию Азербайджана против Арцаха, в то время как, можно сказать, весь мир и авторитетные международные структуры выступали за скорейшее прекращение военных действий.

Единственным согласованным форматом, имеющим международный мандат на посредническую деятельность по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, остается сопредседательство Минской группы ОБСЕ в лице США, России и Франции.

- За годы независимости в Арцахе выросло и состоялось поколение, которое в полной мере реализовало свое право на самоопределение и стремится жить в независимой стране. Каким Вы видите в данном контексте урегулирование конфликта, какие принципы должны быть доминирующими и какие фундаментальные права должны стать основой урегулирования конфликта?

Мы считаем, что долгосрочное урегулирование конфликта возможно, если стороны и международные посредники примут за его основу итоги реализации народом Арцаха права на самоопределение.

26 лет назад, 10 декабря, состоялся референдум о независимости Арцаха, в ходе которого народ Арцаха определил путь своего развития. Выбор жить в независимом государстве был дважды подтвержден на референдумах 2006 и 2016 годов. Независимость Арцаха – необратимая реальность и исключительная ценность, которая не подлежит торгу.

- В ходе обсуждений, организованных в Брюсселе на тему сотрудничества ЕС-Арцах, Вы заявили, что сотрудничество ЕС-Арцах может сыграть стабилизирующую роль и стать важным вкладом в установление долгосрочного мира на Южном Кавказе. Что делается для поощрения этого сотрудничества?

Сотрудничество предполагает движение навстречу друг другу. Мы неоднократно озвучивали свою готовность к взаимодействию с ЕС. В рамках визита президентской делегации в Брюссель был обозначен ряд сфер, в которых сотрудничество между Арцахом и ЕС может быть максимально деполитизированным. К таким областям, в частности, относится развитие институтов гражданского общества и независимой журналистики, сотрудничество с офисом защитника прав человека, содействие усовершенствованию судебной системы, здравоохранения и образования. Другим перспективным направлением сотрудничества может быть помощь в проведении реформ местного самоуправления.

На самом деле, сотрудничество ЕС с Арцахом будет способствовать укреплению мира и стабильности в нашем регионе. Оно станет сигналом о недопустимости использования конфронтации и изоляции в качестве средства решения конфликтов, так как они чреваты дестабилизацией всего региона. Кроме того, подобное сотрудничество позволит преодолеть ощущение, что политические расчеты и соображения стали превалировать над идеей продвижения демократических ценностей и прав человека.