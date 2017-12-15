Предстоящие новости: 15.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 15-го декабря, в НС Армении состоится семинар на тему «Парламентский контроль над ВС».

В МИД Армении состоится обсуждение, посвященное возможностям расширения армяно-китайского экономического сотрудничества.

В Министерстве диаспоры Армении состоится подписание меморандума о взаимопонимании между министерством диаспоры Армении и МИД Греции.

В ВАБС состоится подписание меморандума о сотрудничестве между министерством образования и науки Армении и Армянским виртуальным университетом ВАБС.

В ЦИК Армении состоится рассмотрение иска фракции «Страна абрикоса» о досрочном прекращении полномочий членов Совета старейшин Еревана Айка Петросяна и Мнацакана Паракшиева.

Академия ОДКБ и ЕврАзЭС организуют круглый стол на тему «Евразийский экономический союз: итоги 2 лет».

Сегодня, 15-го декабря, состоится мероприятие «2-й саммит Европейской бизнес ассоциации».

Сегодня, 15-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Союза писателей Армении Эдварда Милитоняна.

В клубе «Оранж Фитнес» Манвел Мамоян установит 4 рекорда, а также представит свой сертификат регистрации в Книге рекордов Гиннеса.

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