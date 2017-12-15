Европейские индексы - 14-12-17
МОСКВА, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.44% и составил 13068.08 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.78% и составил 5357.14 пункта, британский FTSE снизился на 0.65% и составил 7448.12 пункта, российский MICEX вырос на 0.96% и составил 2152.41 пункта, а RTSI вырос на 0.90% и составил 1151.79 пункта.
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