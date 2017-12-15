Президент Армении Серж Саргсян – о продолжении политической деятельности в 2018 году

Президент Армении Серж Саргсян высказался о продолжении своей политической деятельности в 2018 году. Как передает «Арменпресс», в своем интервью телеканалу «Армения» президент Армении Серж Саргсян сказал, что время для заявления о своем решении пока не наступило.

По его словам, его решение будет обусловлено разными факторами. «Думаю, что, в конце концов мы – я имею в виду РПА и его коалиционнпгп партнера, имеем право определять – кто и где может работать наиболее эффективно»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

На замечание о том, что премьер-министр Армении Карен Карапетян несколько раз уже по еазным поводам говорил о своей готовности занять пост премьер-министра Армении в 2018 году, президент Армении Серж Саргсян сказал, что это очень хорошее желание – здоровое и логичное. «Я вообще считаю, что Карен Карапетян – в качестве премьер-министра, приемлем и полезен нам как человек. имею в виду себя лично и РПА. Так что, не надо здесь чего-то выискивать, - не Вас я имею в виду, а выискивающих. Придет время – и мы спокойно заявим о наших решениях»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

На вопрос, не чувствует ли он усталости, или же у него открылось новое дыхание, президент Армении Серж Саргсян ответил: «О своем самочувствии – не мне говорить, об этом должны сказать мои коллеги, об усталости – тоже они. Я себя чувствую нормально».

На замечание о том, что, судя по программе последних месяцев, он не похож на государственное лицо, готовое завершить свою политическую карьеру, президент Армении Серж Саргсян ответил: «До последнего момента надо добросовестно исполнять свои обязанности, взятые добровольно. В конце концов, никто меня не заставлял принимать участие в президентских выборах и становиться президентом Армении. А если я сделал это по своей воле, то я должен быть готов исполнять свои обязанности до последнего момента. После этого увидим – что будет, насколько я смогу быть полезным, в какой области. Я говорю это искренне».

На вопрос, останется ли он в политике, президент Армении Серж Саргсян ответил: «Посмотрим».