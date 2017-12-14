Лидеры ЕС согласовали приоритеты развития на 2018-2019 годы

Европейские лидеры подписали в четверг совместную декларацию о приоритетах развития Евросоюза (ЕС) до середины 2019 года, когда должны состояться новые выборы в Европарламент. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер подписал сегодня Совместную декларацию о законодательных приоритетах ЕС на 2018-2019 годы вместе с председателем Европарламента (ЕП) Антонио Таяни и занимающим переходящий пост председателя Совета ЕС премьер-министром Эстонии Юри Ратасом", - говорится в сообщении ведомства.

В декларации упоминается 31 новое законодательное предложение от Еврокомиссии, по которым Европарламент должен вынести вердикт до переизбрания депутатов в 2019 году. В документе обозначены основные векторы развития: лучшее обеспечение безопасности граждан, реформирование и развитие миграционной политики в духе ответственности и солидарности, снижение безработицы, рост экономики и инвестирования, социальная политика ЕС, внедрение единого цифрового рынка, формирование энергетического союза и дальновидная политика по борьбе с изменением климата, а также развитие законной демократии на территории ЕС. Также среди прочего лидеры подчеркнули важность сохранения европейских ценностей, борьбы с финансовыми махинациями и противостояния киберугрозам.

"Совместная декларация о законодательных приоритетах Евросоюза - это наше обещание не давать пустых обещаний. Это знак нашей приверженности интенсивной работе в ближайшие 18 месяцев по поиску конкретных решений проблем, стоящих перед Европой", - заявил Юнкер, чьи слова приводятся в пресс-релизе ЕК.