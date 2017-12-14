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На автодорогах Армении местами наблюдается гололедица


Министерство ЧС РА сообщает, что 14-го декабря по положению на 21:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, на автодороге Сотк-Карвачар, Степанаван-Ванадзор, на Варденяцском перевале, на дорогах городов Ташир Лорийского марза и Раздан Котайкского марза местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.



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