Министерство ЧС РА сообщает, что 14-го декабря по положению на 21:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, на автодороге Сотк-Карвачар, Степанаван-Ванадзор, на Варденяцском перевале, на дорогах городов Ташир Лорийского марза и Раздан Котайкского марза местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.