Президент России пообещал провести Чемпионат мира по футболу 2018 года на самом высшем уровне

Президент России Владимир Путин пообещал провести Чемпионат мира по футболу 2018 года на самом высшем уровне. Как передает Арменпресс со ссылкой официальный сайт Кремля, об этом Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.

«У нас хороший, очень большой опыт успешного проведения очень больших, очень крупных международных соревнований. Сейчас не буду все перечислять, чтобы время не терять. Кубок конфедераций был проведён, и проведён на самом высоком уровне. Для нас очень важно, что инспекторы FIFA сопровождают всю подготовку к проведению чемпионата мира, всё идёт по графику», - заверил Путин.