Премьер-министру представили работы, выполненные в направлении внедрения базовой геоинформационной системы РА
19:00, 14 Декабрь, 2017
На состоявшемся сегодня в Правительстве под председательством Премьер-министра РА Карена Карапетяна совещании были представлены работы, выполняемые в направлении внедрения базовой геоинформационной системы РА. Внедрение системы осуществляется в соответствии с поручением Премьер-министра РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
Было доложено, что Государственным комитетом кадастра недвижимости при Правительстве РА создан Геопортал и обеспечено подключение к нему бенефициаров через соответствующие каналы. Создана общая платформа, которая позволяет видеть в одной среде управляющих коммуникациями и инфраструктуры других организаций. Через систему пользователи могут получать информацию о наличии газопроводов, линий электропередачи, узлов связи и других инженерных структур. В Геопортал уже включены имеющиеся в Государственном комитете кадастра недвижимости данные о линейных инфраструктурах Еревана, Гюмри и Ванадзора, работы по расширению географии будут продолжены. В настоящее время ведутся работы с управляющими инфраструктурами организациями в направлении получения необходимой информации и обеспечения ее доступности.
Премьер-министр Карен Карапетян отметил важность обеспечения пользователей практической информацией: «Нам нужно, чтобы посещая портал и запрашивая конкретный адрес, пользователь мог узнать, может ли он получить газ, воду, электроэнергию, или нет. Неважно, по какой формуле вы решите эту задачу, но эта информация должна быть достоверной и регулярно обновляться», - отметил Глава Правительства.
Премьер-министр поручил в максимально сжатые сроки, сотрудничая с управляющими инфраструктурами организациями, подытожить работы и обеспечить доступность необходимой практической информации.