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Роналдиньо намерен пойти в политику


Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо намерен пойти в политику, сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com. По информации Football Italia со ссылкой на O Globo, 37-летний спортсмен собирается баллотироваться в сенат Бразилии. Произойдёт это в 2018 году.

Роналдиньо будет баллотироваться в сенат от социал-христианской партии штата Минас-Жерайс. Официально он пока не выдвигал свою кандидатуру, но уже входит в команду Жаира Болсонаро, кандидата в президенты Бразилии.

Отметим, что другой экс-игрок сборной Бразилии Ромарио в 2015 году стал федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.

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