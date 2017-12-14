В США дошкольник заступился за сестру во время состязания по борьбе

Пользователи соцсетей по достоинству оценили поступок американского мальчика, который заступился за свою старшую сестру, думая, что ее бьют. Речь идет о видео, снятом жительницей Индианы Тори Прендергаст, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Запечатленная в ролике девочка участвовала в соревнованиях по борьбе и должна была состязаться с мальчиком. Однако как только поединок начался и соперник схватил девочку за ногу, на ковер выбежал ее маленький брат с криками "Не трогай мою сестру".

Под всеобщий смех и аплодисменты мальчика унесли. "Окей, это лучшее, что я когда-либо видел. Это было классно", — сказал один из зрителей.