Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-12-17

ЕРЕВАН, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 декабря, курс доллара США сократился на 0.81 драмa и составил 482.74 драм. Курс евро вырос на 2.43 драмa и составил 570.65 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 8.24 драм. Курс британского фунта вырос на 3.98 драмa и составил 649.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 5.15 драмa и составила 19286.49 драм. Цена серебра сократилась на 1.57 драмa и составила 243.75 драм. Цена платины сократилась на 116.12 драмa и составила 13611.43 драм.