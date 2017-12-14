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Азиатские индексы снизились - 14-12-17


ТОКИО, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.28% и составил 22694.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1808.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.32% и составил 3292.44 пункта, а HANG SENG снизился на 0.19% и составил 29166.38 пункта.



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