Азиатские индексы снизились - 14-12-17

ТОКИО, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.28% и составил 22694.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1808.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.32% и составил 3292.44 пункта, а HANG SENG снизился на 0.19% и составил 29166.38 пункта.