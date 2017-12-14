В Ираке казнили 38 осужденных за терроризм

Иракские власти привели в исполнение смертный приговор 38 осужденным за терроризм. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство юстиции Ирака.

"Исполнен смертный приговор в отношении 38 осужденных за терроризм", — говорится в заявлении министерства.

Как заявило ведомство, казнь состоялась после окончательного подтверждения приговоров и одобрения руководством республики.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в Ираке против террористической группировки "Исламское государство"*.