Бундестаг проголосовал за повышение зарплаты депутатов

Бундестаг утвердил законопроект об автоматическом повышении зарплат депутатов в соответствии с ростом номинальных доходов граждан Германии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Таким образом, в ближайшие четыре года к 1 июля зарплаты депутатов будут автоматически увеличиваться, если продолжится подъем немецкой экономики. Этот же принцип работал и в предыдущие четыре года.

Отсутствие новой правительственной коалиции не помешало депутатам проголосовать за автоматическое повышение собственной зарплаты. Поддержали законопроект 505 из 665 депутатов, проголосовали против - 152, сообщает Deutsche Welle.

Зарплата депутата бундестага ФРГ составляет с 1 июля 2017 года 9542 евро в месяц. Тогда она была повышена на 2,3%, или на 215 евро.