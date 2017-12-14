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Disney покупает 21th Century Fox за $52,4 млрд


Одна из шести крупнейших киностудий США The Walt Disney Company договорилась о приобретении другой голливудской студии - 21st Century Fox за $52,4 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кинокомпании 21th Century Fox.

Сделка будет осуществлена путем обмена акциями. В процессе приобретения из состава 21st Century Fox будет выделена часть активов, которые будет проданы другим инвесторам.



 



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