Disney покупает 21th Century Fox за $52,4 млрд

Одна из шести крупнейших киностудий США The Walt Disney Company договорилась о приобретении другой голливудской студии - 21st Century Fox за $52,4 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кинокомпании 21th Century Fox.

Сделка будет осуществлена путем обмена акциями. В процессе приобретения из состава 21st Century Fox будет выделена часть активов, которые будет проданы другим инвесторам.





