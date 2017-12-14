В Палестине призвали к бойкоту американских и израильских товаров

Старший советник президента Палестины Махмуда Аббаса призвал мусульманские страны бойкотировать товары из США и Израиля после решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

"До тех пор, пока Израиль не примет и не будет действовать в соответствии с международным правом, мы призываем (мусульман) бойкотировать израильские товары", — приводит агентство слова Махмуда Сидки Аль-Хаббаша (Mahmoud Sidqi al-Habbash).

"Сейчас, после шага США это также относится к бойкотированию американских товаров. США и Израиль на одной стороне. Это противоречит интересам мусульманского сообщества", — добавил советник.

Аль-Хаббаш заявил, что прошедший в среду чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) демонстрирует серьезный настрой мусульманских стран в отношении позиции США по Иерусалиму.