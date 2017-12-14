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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян поедет в Киев


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян поедет 15-го декабря в Киев для участия в заседании совета министров ИД стран ЧЭС, на котором к Армении перейдет председательство в этой организации. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

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