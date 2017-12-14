Google откроет в Китае первый азиатский центр разработки искусственного интеллекта

Google откроет научно-исследовательский центр искусственного интеллекта в китайской столице. Как сообщила в четверг ведущая китайская газета Global Times, это будет первый объект компании в Азии, помимо уже существующих центров в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне и Цюрихе, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Китай нацелен на развитие искусственного интеллекта - это не только задача научного сообщества, но и часть государственной политики", - приводит издание мнение сотрудника консалтинговой компании CCID Consulting Сян Яна.

Как проинформировали в Google, компания планирует активно привлекать для работы центра в Пекине иностранных и китайских ученых. "Мы надеемся, что он станет своего рода магнитом для молодых креативных специалистов, способных генерировать прорывные идеи", - добавила Ли Фэйфэй.

Планы по открытию пекинского центра Google в целом удовлетворяют приоритетным задачам национального развития, поставленным китайским руководством. В июле власти КНР наметили перед страной важную стратегическую цель: создать к 2025 году полноценную индустрию с применением искусственного интеллекта.

Согласно официальным прогнозам, к 2020 году масштабы "умного" рынка Китая превысят 150 млрд юаней (порядка $23 млрд). Ожидается, что к 2030 году доход национальной экономики от сферы искусственного интеллекта будет ежегодно составлять около 400 млрд юаней ($60 млрд).





