Руководитель миссии НАТО в Армении вручил верительные грамоты Йенсу Столтенбергу

Руководитель миссии НАТО в Армении Гагик Ованнисян 13-го декабря вручил верительные грамоты Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

После церемонии состоялась приватная беседа руководителя миссии НАТО в Армении Гагика Ованнисяна с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Поздравив руководителя миссии НАТО в Армении Гагика Ованнисяна с вступлением в должность, Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что высоко ценит нынешний уровень сотрудничества Армении с НАТО. Он поблагодарил Армению за участие в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане и Косово.

В свою очередь, руководитель миссии НАТО в Армении Гагик Ованнисян сказал, что Армения продолжит развивать сотрудничество с партнерами из НАТО.

По просьбе Генсека НАТО Йенса Столтенберга, руководитель миссии НАТО в Армении Гагик Ованнисян представил нынешний этап переговорного процесса по карабахскому вопросу.

В тот же день руководителя миссии НАТО в Армении Гагика Ованнисяна приняла заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер. Поздравив руководителя миссии НАТО в Армении Гагика Ованнисяна с вступлением в должность, заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер с удовлетворением отметила наличие диалога на высоком уровне между Арменией и НАТО.

По ходу беседы обсуждался также предстоящий визит заместителя Генсека НАТО Роуз Геттемюллер в Армению.