Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

В небе над Германией Airbus A380 "нарисовал" новогоднюю ель


Летевший из Гамбурга Airbus A380 совершил полет, траектория которого образовала новогоднюю ель с игрушками, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте flightradar24.

"Лучшее украшение верхушки новогодней ели - это, безусловно, самолет", - говорится в сообщении flightradar24 в Twitter.

Лайнер находился в небе более шести часов. Airbus A380 выполнял тренировочный полет. Ресурс уточняет, что самолет вылетел из Гамбурга и туда же вернулся.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации