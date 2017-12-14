В небе над Германией Airbus A380 "нарисовал" новогоднюю ель
Летевший из Гамбурга Airbus A380 совершил полет, траектория которого образовала новогоднюю ель с игрушками, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте flightradar24.
"Лучшее украшение верхушки новогодней ели - это, безусловно, самолет", - говорится в сообщении flightradar24 в Twitter.
Лайнер находился в небе более шести часов. Airbus A380 выполнял тренировочный полет. Ресурс уточняет, что самолет вылетел из Гамбурга и туда же вернулся.
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