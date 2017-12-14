Ученые открыли новый способ похудеть

Ученые из Университета штата Нью-Йорк выяснили, что можно побороть чувство голода с помощью стимуляции нейронов. Результаты исследования опубликованы на портале PHAS, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам сотрудников университета, люди, как и животные, склонны к "эмоциональному" приему пищи, даже когда они не голодны. А потому необходимо воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств, а также проявления агрессии и стресса.

"Пищевое поведение контролируется разноообразными нейронами и нейронными цепями, сосредоточенными в основном в гипоталамусе и заднем мозге млекопитающих", — говорится в исследовании.

Ученые ввели в организм мышей нейролептик клозапин-N-оксид, который воздействует на нейроны перегородочных ядер. В результате мыши, получившие препарат-нейролептик, стали потреблять меньше пищи. При этом побочных эффектов от введения клозапин-N-оксида не было обнаружено.

Ученые надеются, что данную методику можно будет эффективно применять при борьбе с избыточным весом у людей.