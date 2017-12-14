В Армении стартовала подготовка военнослужащих ЮВО по вождению в «экстремальных» условиях

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Армении, приступили к практическим занятиям по вождению военной техники в «экстремальных» условиях».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия по одиночной подготовке с вновь прибывшими водителями и механиками-водителями на колесной и бронетанковой гусеничной военной технике на танкодромах и автодромах полигонов «Камхуд» и «Алагяз» и продлятся в течение месяца.

На практических занятиях военнослужащие обучаются вождению в горной местности на минимально и максимально допустимых скоростях в одиночном порядке и в составе автоколонн. Также военнослужащие научатся вождению военной автомобильной и бронетанковой техники в «экстремальных» условиях. В ходе занятий они научатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки обледенелого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания в зимних горно-скалистых условиях местности.

На практические занятия по вождению автомобильной и бронетанковой техники соединения в Закавказье привлечено более 300 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.