Фильм "Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi) режиссера Райана Джонсона выходит в мировой прокат в четверг, два года спустя после премьеры предыдущего эпизода "Пробуждение силы" (The Force Awakens). Ожидается, что кассовые сборы от проката новой, восьмой, серии "Звездных войн" только в выходные дни составят $425 млн, как передает Арменпресс, об этом пишет американское издание Variety.

На текущей неделе фильм "Звездные войны: Последние джедаи" выходит в прокат во всех странах мира, кроме Китая, где премьера состоится только 5 января будущего года.

В новом фильме главные роли исполняют прежние звезды киноэпопеи - Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега и другие. Кроме того, две эпизодические роли, по информации ряда европейских СМИ, в фильме сыграли британские принцы - Уильям и Гарри. Восьмой эпизод "Звездных войн" также стал последним с участием американской актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года.