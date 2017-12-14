СМИ: актер и рестлер Дуэйн Джонсон стал обладателем звезды на Аллее славы Голливуда

Именная звезда актера, продюсера и рестлера Дуэйн "Скалы" Джонсона появилась на Аллее славы Голливуда. Видеозапись церемонии открытия этого символа из гранита, вмонтированного в тротуар Голливудского бульвара, была выложена в среду на канале журнала Variety на видеохостинге YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Джонсон поблагодарил своих поклонников, родственников, коллег, а также всех, кто помог ему построить карьеру. "Нельзя добиться успеха в одиночку, для этого нужна команда", - констатировал он.

"Это важнейшим момент для меня", - подчеркнул актер. Он напомнил, что его карьера в Голливуде началась около 18 лет назад. "Я тогда знал одно, - что я буду упорно трудиться", - сказал рестлер. Джонсон припомнил, что с 15 лет считает очень важным для себя правило: "Хорошо быть важным, но важнее быть хорошим".

На церемонию пришли десятки поклонников актера, его друзья и коллеги.

Многократный чемпион мира по рестленгу, Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как "Царь скорпионов" (The Scorpion King, 2002), "Геракл" (Hercules, 2014), "Широко шагая" (Walking Tall, 2004) и многих других. По версии журнала Forbes, за период с середины 2015 года по лето 2016 года он заработал $64,5 млн, заняв на тот период первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира.