В Греции началась всеобщая забастовка против жестких мер экономии

Сотрудники государственных и частных компаний в Греции начали всеобщую 24-часовую забастовку, сообщает в четверг агентство AP. Протестующие выражают недовольство жесткими мерами экономии, введенными греческим правительством под давлением международных кредиторов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ожидается, что к забастовке, в частности, присоединятся сотрудники системы общественного транспорта, в результате чего будут, в частности, отменены некоторые авиарейсы и рейсы паромов, курсирующих между греческими островами.

Также бастуют сотрудники госучреждений, служб здравоохранения. В больницах будет оказываться только экстренная помощь. Сотрудники СМИ и учителя также намерены присоединиться к забастовке.