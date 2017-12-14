Фракция «Елк» выдвинет на пост президента Армении кандидатуру Артака Зейналяна
Оппозиционная фракция Национального Собрания Армении «Елк» выдвинет на пост президента Армении кандидатуру депутата НС Армении, члена политсовета партии «Республика» Артака Зейналяна и начнет переговоры с оппозиционной фракцией блока «Царукян» с целью обеспечения необходимых для выдвижения кандидатуры Артака Зейналяна подписей ¼ депутатов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян. По его словам, соответствующее решение принято на состоявшемся немногим ранее заседании фракции «Елк».
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