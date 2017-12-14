Бабушка случайно нарядила елку женскими трусиками

Алекс Бермингем из Ирландии рассказала в Twitter о предновогоднем казусе в доме ее бабушки. 74-летняя женщина купила новогодние шары и украсила ими елку. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что бабушке продали вовсе не праздничные украшения, передает Арменпресс.

Внучка объяснила бабушке, что та купила нижнее белье в упаковке в виде прозрачного шара. Находящиеся внутри стринги были с люрексом, что обмануло взор старушки.

«Моя 74-летняя бабушка купила эти рождественские шарики в магазине товаров для дома. Когда я начала развешивать их на елку, я поняла, что бабуля,сама того не ведая, купила упакованные в шары блестящие стринги. Всем пошленького Рождества»

Рассказ ирландки приобрел популярность в Twitter. Ее историей поделились больше 7,5 тысяч пользователей.