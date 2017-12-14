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Haaretz: Пенс отложил визит в Израиль из-за кризиса в процессе урегулирования


Вице-президент США Майкл Пенс отложил визит в Израиль из-за кризиса в ближневосточном урегулировании, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета Haaretz.

Издание указывает, что изначально запланированное на 18 декабря выступление Пенса в Кнессете (парламенте Израиля) отложено. Газета пишет со ссылкой на источник в МИД еврейского государства, что в Израиле все же ждут вице-президента США с визитом 20 декабря.



 



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