Haaretz: Пенс отложил визит в Израиль из-за кризиса в процессе урегулирования

Вице-президент США Майкл Пенс отложил визит в Израиль из-за кризиса в ближневосточном урегулировании, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета Haaretz.

Издание указывает, что изначально запланированное на 18 декабря выступление Пенса в Кнессете (парламенте Израиля) отложено. Газета пишет со ссылкой на источник в МИД еврейского государства, что в Израиле все же ждут вице-президента США с визитом 20 декабря.





