Президент Армении Серж Саргсян принял посла Ливана, завершающего дипломатическую миссию в Армении

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ливанской Республики в Республике Армения Жана Макаруна, завершающего дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саргсян высоко оценил порядка 4,5 года деятельности Жана Макаруна на посту посла, подчеркнув, что он, как посол дружественной Армении страны, приложил много усилий в углубление армяно-ливанских отношений.

Президент Саргсян поблагодарил Жана Макаруна, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности, выразив надежду, что новый посол Ливана с той же энергией внесет свой вклад в активизацию двусторонних межгосударственных отношений. Президент отметил важность продолжительной работы в направлении углубления отношений – во благо двух стран и народов.

Собеседники отметили, что Армении и Ливану удалось обеспечить высокий уровень политического диалога, развивать взаимовыгодное сотрудничество в рамках международных структур, развивать межпарламентские, культурные, образовательные, научные контакты, обогатить договорно-правовую базу.

Серж Саргсян и Жан Макарун с удовлетворением констатировали, что в последние годы в определенной степени активизировались ливанские инвестиции в экономику Армении.

Президент Армении и посол обменялись мнениями и вокруг ситуации и развитий событий в ближневосточном регионе.