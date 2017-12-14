Армяно-турецкие протоколы мертвы, их аннулирование является логичным: Рубен Сафрастян

Заявление о том, что Армения встретит весну 2018 года без Цюрихских протоколов, сделанное вначале президентом, а затем – министром ИД Армении, отражает реалии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

«Реалии состоят в том, что Турция отказалась от осуществления этих протоколов. Турция не проявляет желания их реанимировать. Да, армяно-турецкие протоколы мертвы, они существуют формально и их аннулирование является логичным»,- сказал директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

По его словам, политика Турции за эти годы состоит в том, что она пытается оказать давление на Армению, ставя перед ней условия и пытаясь вмешаться в карабахский процесс.

«Мы видим, что шаги Турции по вовлечению в карабахский процесс, не дают никаких результатов, попытки оказать давление на Армению, ставя перед ней условия, безуспешны. Политика Эрдогана ведет к ослаблению международного реноме Турции. Турция изолируется в глазах Запада и арабского мира»,- сказал он.

Армения встретит весну 2018 года без Цюрихских протоколов. Как сообщалось ранее, об этом министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал в своем выступлении в министерстве ИД Греции. В своей пространной речи он осветил приоритеты внешней политики Армении, вопросы мирного урегулирования карабахской проблемы, коснулся недавно подписанного соглашения ЕС-Армения, отметив, что Армения придает особую важность началу процесса либерализации визового режима с ЕС.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян представил позицию Армении по вопросу армяно-турецких отношений.

Он напомнил, что, по инициативе президента Армении, стартовал процесс нормализации отношений с Турцией, который привел к подписанию в октябре 2009 года Цюрихских протоколов.

«Тем не менее, до сих пор данные документы не были ратифицированы, поскольку Турция выдвинула необоснованные предусловия, которые противоречат духу и букве протоколов. Данные документы не могут вечно оставаться заложниками, и именно в этом причина, что президент Армении в сентябре с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Армения аннулирует эти два протокола, поскольку нет какого-либо позитивного сдвига для их реализации, и мы встретим весну 2018 года без этих инициатив», – сказал Налбандян.

В 2008 году по инициативе Президента Армении начался новый этап нормализации армяно-турецких отношений, в результате которого 10 октября 2009 года министры иностранных дел двух стран в Цюрихе подписали протоколы “Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция” и “О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция”. Однако после подписания Протоколов, Турция, резко изменив свою позицию, и, отказавшись от достигнутых соглашений нормализовать отношения в разумные сроки и без всяких предусловий, обусловила ратификацию договоров в Великом Национальном Собрании Турции урегулированием нагорно-карабахской проблемы. Принимая во внимание сложившуюся по вине Турции ситуацию, а также обращение политсоветов партий, входящих в правящую коалицию, Президент Республики Армения 22 апреля 2010 года подписал указ о приостановлении процесса ратификации Протоколов.

Президент Армении Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Коснувшись подписанных в октябре 2009 года Цюрихских протоколов, глава государства отметил: «Сейчас пришло время дать дополнительное разъяснение. Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю. Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях для нахождения решений существующих проблем. В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов».