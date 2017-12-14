Для подруги экс-президента Южной Кореи потребовали 25 лет тюрьмы

Прокуратура потребовала от суда приговорить к 25 годам тюрьмы Чхве Сун Силь - подругу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Также прокуратура потребовала, чтобы Чхве Сун Силь выплатила в качестве штрафа 118,5 млрд корейских вон ($109 млн) и 7,7 млрд вон ($7 млн).

Чхве Сун Силь была арестована в ноябре 2016 года, ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе злоупотреблении властью, взяточничестве и незаконном принуждении. Судебное разбирательство длилось 13 месяцев.

С Чхве Сун Силь связан крупный коррупционный скандал в Южной Корее. Следствие считает, что она, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела и вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения. В результате Пак Кын Хе отстранили с президентского поста и арестовали в марте 2017 года по обвинению в коррупции.