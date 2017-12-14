Надо предпринять меры и разработать новую, амбициозную антикоррупционную стратегию: премьер-министр Армении Карен Карапетян

14-го декабря состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью

Премьер-министр Армении Карен Карапетян коснулся намеченных к проведению в Армении в 2018 году 3 крупных мероприятий и потребовал заняться благоустройством дорог в преддверии этих мероприятий.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян коснулся процесса подготовки трех предстоящих в 2018 году в республике крупных мероприятий – саммита Франкофонии, 100-летнего юбилея провозглашения первой Республики Армения и героических Майских сражений, 2800-летия основания Еревана.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, уже активно ведутся организационные работы.

«С учетом того, что в этой связи ожидаются и туристические посещения, поручаю в 2-месячный срок принять меры по приведению в порядок въездных дорог в Ереван, Гюмри, Ванадзор и другие областные центры, регулированию архитектурных решений и благоустройству среды»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил уделить особое внимание дорогам, ведущим из ереванского международного аэропорта «Звартноц» в Ереван, аэропорта «Ширака» в Гюмри, результаты необходимо представить в аппарат правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян дал поручения касательно результатов действующей Антикоррупционной стратегии и разработки новой. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе заседания правительства Армении 14-го декабря.

Премьер-министр Карен Карапетян сказал, что в 2015 году была принята Антикоррупционная стратегия Армении и за этот период по инициативе правительства осуществлены мероприятия, нацеленные на борьбу с коррупцией и предупреждение коррупционных явлений.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, ряд мероприятий, исходящих из стратегии, пока находится в процессе реализации. Однако, по его словам, необходимо уже на данном этапе принять меры в направлении новой, амбициозной Антикоррупционной стратегии Республики Армения.

Руководителям органов исполнительной власти было поручено в 30-дневный срок принять меры в направлении разработки новой, претенциозной Антикоррупционной стратегии Республики Армения по отраслям.

Премьер-министр Карен Карапетян дал поручение руководителю администрации правительства Армении в 15-дневный срок представить результаты мониторинга антикоррупционных мероприятий по 4 направлениям, в виде сводной справки, обеспечив ее доступность для широких масс общественности.

Министру юстиции Армении в частности, поручено четко обозначить новые целевые сферы, критерии мониторинга и оценки, а также конкретные мероприятия, нацеленные на предупреждение коррупции и повышение эффективности системы расследования коррупционных преступлений.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, в процессе разработки документа необходимо максимально обеспечить участие представителей гражданского общества, предпринимателей и других заинтересованных лиц.

Правительство Армении выделяет помещение Фонду «Майкрософт инновационный центр Армения». Законопроект представил замминистра экономического развития и инвестиций Армении Гарегин Мелконян в ходе заседания правительства Армении 14-го декабря.

Проектом предлагается отобрать находящуюся в госвладении территорию, приданную ранее Национальному политехническому университету Армении, и передать в безвозмездное пользование Фонду «Майкрософт инновационный центр Армения» сроком на 20 лет – до 2037 года.

Правительство Армении одобрило в ходе заседания в четверг поправки к закону «О праздниках и памятных днях». Как передает «Арменпресс», согласно поправкам, предлагается считать рабочими днями 3-е, 4-е и 5-е января 2019 года.

По словам руководителя аппарата правительства Ваге Степаняна, поправки вступят в силу с 1 июня 2018 года. Поправки были приняты единогласно.

«Это означает, что в этом году мы проведем Новый год с учетом того, что в будущем году каникулы продлятся меньше»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Как указывается в обосновании к законопроекту, целесообразность его принятия исходит из необходимости включения в праздничный календарь исключительно традиционных армянских Аманор (Новый год - Навасард) и рождественских праздников.

В правительстве Армении считают, что принятие законопроекта направлено на обеспечение нормальной деятельности социально-экономических и финансовых систем в Армении.

Согласно Трудовому кодексу, минимальная длительность ежегодного отпуска в Армении составляет 28 календарных дней, в ходе которых сохраняется рабочее место и выплачивается средняя зарплата. Прибавим к этому 15 нерабочих дней – национальные праздники и памятные дни, получается минимум 43 оплачиваемых выходных дня в год, что является одним из наиболее высоких показателей в мире.

В частности, в пример приводятся развитые страны: США, где работники вообще не имеют оплачиваемого отпуска, если не считать 10 нерабочих дней – национальных праздников. В Бразилии работники имеют оплачиваемый отпуск в 30 дней плюс 11 нерабочих дней, приходящихся на национальные праздники. В Польше оплачиваемый отпуск составляет 26 дней, в Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге и Швеции - 25 дней.



Таким образом, предоставляемое работникам в Армении число нерабочих оплачиваемых дней превышает число оплачиваемых выходных в ряде развитых и развивающихся стран.

Принятие законопроекта направлено на обеспечение нормальной деятельности социально-экономических и финансовых систем в Армении.

Международное сотрудничество

Правительство Армении заключит кредитное соглашение с Германским банком развития KfW на сумму в 18,5 млн. евро. Соответствующее решение одобрено на заседании Правительства 14 декабря. Проект представил министр финансов Вардан Арамян. Сумма будет предоставлена в рамках второго этапа программы «Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) / река Ахурян I.

Соответствующий договор будет подписан между Минфином, KfW и Государственным комитетом водного хозяйства. Средства будут направлены на реализацию текущих работ по программе, в частности, по расширению оросительного водного туннеля Кумайри, созданию трубопроводной системы и на приобретение и установку ирригационного оборудования для более эффективного орошения территории в 740 гектаров.

Кредит предоставляется сроком до 15 лет с льготным периодом до 5 лет. Срок погашения основной суммы – 2023-2033 годы. Процентная ставка – плавающая (6-месячный EURIBOR + фиксированный спред), платеж по долгу рассчитан по недисконтированной сумме кредита -0,25%, Начиная с 12 месяца после подписания кредитного соглашения единовременная плата за управление составит 1% от суммы кредита.

Напомним, что в 2014 году был подписан кредитный договор на сумму 50 млн. евро и грантовый договор на сумму 2 млн. евро для реализации первого этапа программы, предусматривающего восстановление водохранилища Капса, объемом в 25 млн. кубометров на реке Ахурян.

Другие решения

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправки к закону "Об установлении внутреннего регламента в исправительных учреждениях и местах заключения".

Как отметил министр юстиции Давид Арутюнян, суть вопроса заключается в создании необходимых условий для обеспечения социальной связи заключенных с их родственниками."Идея была разработана в рамках Стратегии по защите прав человека, и сейчас мы предпринимаем шаги для ее реализации", - добавил Арутюнян.

Он подчеркнул, что в местах лишения свободы есть заключенные, которым трудно связываться с родственниками по ряду причин. Последние либо находятся за границей, либо живут в Армении, но так далеко, что им трудно воспользоваться возможностью короткого свидания.

"Мы планируем обеспечить для этих заключенных возможность видеосвязи дважды в месяц. После принятия данного решения будет необходимо предоставить соответствующие технические средства, что мы и сделаем, и уже с ноября 2018 года сможем применить данное нововведение", - добавил министр.

В ходе заседания правительства Армении был принят ряд других решений.