ВОЗ: до 650 тыс. человек ежегодно умирают от связанных с гриппом заболеваний

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела в сторону повышения данные о смертности от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом. Согласно опубликованным в четверг новым оценкам экспертов, от таких недугов ежегодно умирают до 650 тыс. человек, а не до 500 тыс., как считалось до сих пор, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В пресс-релизе, распространенном в Женеве, говорится, что новые оценки по гриппу ВОЗ, федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Desease Control and Prevention, CDC) и их партнеров учитывают результаты проведенных недавно научных исследований. Если прежде специалисты говорили о том, что связанные с гриппом заболевания уносят ежегодно от 250 до 500 тыс. жизней, то сейчас эксперты ведут речь о смерти от 290 до 650 тыс. человек.

Как отмечают в CDC, большинство смертей приходится на людей в возрасте старше 75 лет, а также на население беднейших регионов планеты. Наиболее опасным с точки зрения смертности от гриппа считается регион Африки, расположенный южнее Сахары. За ним следуют Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Азия.

"Опубликованные данные свидетельствуют о большом бремени, которое представляет собой грипп, и о его существенной социальной и экономической цене для мира. Они высвечивают важность превентивных мер по гриппу для сезонных эпидемий, а также необходимость подготовки к пандемии", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Питер Салама. По его словам, все страны, как бедные, так и богатые, "должны вместе работать над установлением контроля над вспышками гриппа, не дожидаясь следующей пандемии".