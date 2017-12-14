Большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Президент России 14 декабря отвечает на вопросы журналистов. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось 1640 журналистов, конференция начнется в полдень по Москве в Центре международной торговли. Главные темы этого года: война в Сирии, экономика, дело экс-министра Алексея Улюкаева, арест режиссера Кирилла Серебренникова и, конечно же, президентская кампания, передает Арменпресс.