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Большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция


Президент России 14 декабря отвечает на вопросы журналистов. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось 1640 журналистов, конференция начнется в полдень по Москве в Центре международной торговли. Главные темы этого года: война в Сирии, экономика, дело экс-министра Алексея Улюкаева, арест режиссера Кирилла Серебренникова и, конечно же, президентская кампания, передает Арменпресс.



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