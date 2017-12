Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в экранизации романа австралийской писательницы Ханны Кент "Погребальные обряды". Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Variety.

Роман основан на реальных событиях и рассказывает об Агнес Магнусдоттир - жительнице Исландии, которая стала последней женщиной, приговоренной в этом государстве к смертной казни. В 1830 году власти страны обвинили ее в убийстве хозяина фермы, на которой она работала. Как предполагало следствие, на преступление девушка пошла из ревности. Ее и еще двух сообщников приговорили к обезглавливанию.

В своем романе Кент описывает последние дни жизни Магнусдоттир, которые она провела в доме одного из местных чиновников Джона Джонсона, поскольку в те годы в Исландии еще не существовало полноценной пенитенциарной системы.

Лоуренс воплотит на экране образ Магнусдоттир. За постановку ленты взялся итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный по картинам "Протагонисты" (The Protagonists, 1999) и "Большой всплеск" (A Bigger Splash, 2015). Производством киноленты займутся кинокомпании TriStar Pictures и Sony Pictures Entertainment.

27-летняя Лоуренс за свою карьеру успела сняться в 28 картинах, среди которых "Голодные игры" (The Hunger Games, 2012), "Голодные игры и вспыхнет пламя" ("The Hunger Games: Catching Fire"), "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (X-Men: Days of Future Past, 2014). За роль в фильме "Мой парень - псих" (Silver Linings Playbook, 2012) актриса получила премию "Оскар".