В РПА обсуждений кандидатуры на пост премьер-министра Армении не было, однако в этом вопросе большинство сориентированы

В РПА обсуждений кандидатуры на пост премьер-министра Армении на 2018 год не было. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат от РПА, вице-председатель РПА Галуст Саакян, почеркнув, что в этом вопросе большинство сориентированы, и видят на этом посту нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна.

«В данный момент, в этом вопросе большинство сориентированы, не думаю, что, если вы спросите еще кого-то, то услышите иной ответ»,- сказал депутат от РПА, вице-председатель РПА Галуст Саакян.

На вопрос, сориентировался ли лично он в вопросе кандидатуры на пост президента Армении, депутат от РПА, вице-председатель РПА Галуст Саакян сказал, что не думал об этом, однако кандидатура на пост президента Армении также будет выдвинута со стороны РПА. «Состоится обсуждение, как только оно начнется, я выскажу свое мнение»,- сказал он.

Комментируя желание блока «Елк» выдвинуть кандидатуру на пост президента Армении, Галуст Саакян сказал, что хочет, чтобы и оппозиция имела своего кандидата. «Одновременно, я вижу, что на такие рискованные шаги они не идут»,- сказал он.