Женщины из Перу устроили массовую свадьбу с деревом

В столице Перу Лиме несколько женщин собрались в парке для символического брака с деревьями. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail.

Невесты поклялись следить за своими зелеными женихами, пока смерть не разлучит их. Лидер экологической организации «Зеленые сердца» Ричард Торрес, исполнявший на церемонии роль священника, объявил браки состоявшимися и позволил поцеловать супругов в ствол. После этого присутствующие осыпали «молодоженов» листьями.

По замыслу Торреса, церемония напомнит жителям Перу, что деревья важны и нуждаются в заботе. Он планирует устроить аналогичные свадьбы и в других странах и надеется, что таким образом ему удастся спасти тысячи деревьев.