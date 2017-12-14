В Раздане раскрыто убийство 4-летней давности

18-го января 2013 года в Центр оперативного управления полиции Армении позвонил мужчина и сообщил, что в одной из квартир по улице Вагаршяна 24/3 скончался его тесть. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, прибывшая оперативная группа обнаружила на полу гостиной тело Мамикона Асатряна, 1949 года рождения, с многочисленными повреждениями в области головы.



Жена Асатряна – Манушак М., 1951 года рождения, заявила, что с 15:00 17-го января до 15:30 18-го января отсутствовала из дома и, вернувшись, обнаружила тело мужа.



В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных совместными усилиями полиции Раздана, Котайкского управления по борьбе с организованной преступностью выяснилось, что Мамикона Асатряна убил Самвел Алиханян - по заказу жены, Манушак М., которая заплатила ему 20 тысяч долларов.



12-го декабря Манушак М. был подвергнута приводу в полицию и задержана по подозрению в заказе и организации убийства мужа.



Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.