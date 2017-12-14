Террористическая группировка "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов", запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в четверг возле полицейской академии в столице Сомали, в результате которого, по уточненным данным, погибли, по меньшей мере, 13 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным полиции, террорист-смертник, одетый в полицейскую форму, проник на территорию комплекса академии и привел в действие бомбу, закрепленную на теле, во время парада курсантов.

Ранее сообщалось о пяти погибших. "Мы увезли из полицейской академии 13 тел погибших людей и еще пятнадцать раненых", - сообщил агентству директор службы скорой помощи в Могадишо Абдикадир Абдирахман.

"Аш-Шабаб" - радикальная исламистская группировка, создана в 2004 году в Сомали, позже присягнула на верность "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в РФ). Одно время "Аш-Шабаб" контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск других африканских государств и США.