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Меган Маркл проведет Рождество в королевском дворце


Невеста принца Гарри Меган Маркл проведет 25 декабря - день, когда протестанты и католики отмечают Рождество, - в Сандрингемском дворце, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи, как передает Арменпресс, об этом сообщили в Букингемском дворце.

Ожидается, что Маркл и принц Гарри, в ноябре объявившие о своей помолвке, посетят рождественскую службу в личном поместье королевы в графстве Норфолк в Восточной Англии.

Там же проведут Рождество и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.



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