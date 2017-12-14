Меган Маркл проведет Рождество в королевском дворце
Невеста принца Гарри Меган Маркл проведет 25 декабря - день, когда протестанты и католики отмечают Рождество, - в Сандрингемском дворце, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи, как передает Арменпресс, об этом сообщили в Букингемском дворце.
Ожидается, что Маркл и принц Гарри, в ноябре объявившие о своей помолвке, посетят рождественскую службу в личном поместье королевы в графстве Норфолк в Восточной Англии.
Там же проведут Рождество и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.
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