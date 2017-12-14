Лица, находящиеся в местах лишения свободы, смогут пользоваться видеосвязью

Правительство Армении одобрило поправки к закону "Об установлении внутреннего регламента в исправительных учреждениях и местах заключения".

Как отметил министр юстиции Давид Арутюнян, суть вопроса заключается в создании необходимых условий для обеспечения социальной связи заключенных с их родственниками. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе заседания правительства Армении 14-го декабря.

Как отметил министр юстиции Давид Арутюнян, идея была разработана в рамках Стратегии по защите прав человека, и сейчас предпринимаются шаги для ее реализации.

Он подчеркнул, что в местах лишения свободы есть заключенные, которым трудно связываться с родственниками по ряду причин. Последние либо находятся за границей, либо живут в Армении, но так далеко, что им трудно воспользоваться возможностью короткого свидания.Планируется обеспечить для этих заключенных возможность видеосвязи дважды в месяц. После принятия данного решения будет необходимо предоставить соответствующие технические средства, и уже с ноября 2018 года можно будет применить данное нововведение.