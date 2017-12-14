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KfW выделит Армении грант на сумму в 5 млн евро


Правительство Армении заключит грантовое соглашение с Германским банком развития KfW на сумму в 5,339 млн евро. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение одобрено на заседании правительства Армении 14 декабря. 

Эти деньги пойдут на внедрение страхования сельского хозяйства в Армении.

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