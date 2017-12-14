KfW выделит Армении грант на сумму в 5 млн евро

Правительство Армении заключит грантовое соглашение с Германским банком развития KfW на сумму в 5,339 млн евро. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение одобрено на заседании правительства Армении 14 декабря.

Эти деньги пойдут на внедрение страхования сельского хозяйства в Армении.