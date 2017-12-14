Правительство Армении выделяет помещение Фонду «Майкрософт инновационный центр Армения». Как передает «Арменпресс», законопроект представил замминистра экономического развития и инвестиций Армении Гарегин Мелконян в ходе заседания правительства Армении 14-го декабря.

Проектом предлагается отобрать находящуюся в госвладении территорию, переданную ранее Национальному политехническому университету Армении, и передать в безвозмездное пользование Фонду «Майкрософт инновационный центр Армения» сроком на 20 лет – до 2037 года.