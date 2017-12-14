AFP: за первый месяц конфликта в Мьянме погибли почти 7 тыс. человек

Около 6,7 тыс. человек погибли за первый месяц столкновений в Мьянме с 25 августа по 25 сентября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство France-Presse со ссылкой на представителя неправительственной международной организации "Врачи без границ".

По его данным, среди погибших - более 570 детей в возрасте до пяти лет. "Число жертв, вероятно, сильно занижено", - приводит агентство слова представителя организации. Он также отметил, что 69% убитых были застрелены, 9% стали жертвами смертельных ожогов, а 5% скончались от избиений.

По подсчетам организации, общее число жертв с момента начала конфликта составляет около 9 тыс. человек.

Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, обострилась 25 августа, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. Через три дня министр иностранных дел, государственный советник и фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступила с заявлением, в котором назвала боевиков "бенгальскими террористами". После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию.

По данным властей Мьянмы, в столкновениях погибли 414 человек. В Бангладеш после 25 августа бежали более 620 тыс. рохинджа.