Министр транспорта связи и ИТ Армении принял генерального директора исполнительного комитета РСС

Министр транспорта связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял генеральный директора регионального комитета по коммуникационному сотрудничеству Нурудин Мухидинов. Он прибыл в Ереван для участия в региональной конференции по управлению спектром в международном союзе электросвязи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Н. Мухидинов поделился своими впечатлениями о роботе конференции. Он подчеркнул высокий уровень организации и представительский состав конференции. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о работе проделанной международным союзом электросвязи, а так же обсудили текущие и предстоящие планы. Министра проинформировали о совещании рабочей группы высокого уровня ИКТ которая намечается в 2018 году. Ваан Мартиросян предложил провести совещание в Армении, что было принято с удовольствием.

Н. Мухидинов поблагодарил министра за его поддержку, отметив, что Армения играет ведущую роль в области почтовой связи, а сотрудники соответствующего департамента министерства всегда проявляют доброжелательное отношение к работе комитета.

Министр подчеркнул, что министерство готово продолжить активное сотрудничество с комитетом по региональному сотрудничеству в области связи.