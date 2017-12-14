ООН: около 70 млн детей живут в зонах гуманитарных кризисов

Около 70 млн детей живут в зонах гуманитарных кризисов, будучи лишенными возможности получать нормальное образование, и в ближайший год это число возрастет. Об этом заявил в среду журналистам специальный посланник всемирной организации по вопросам образования Гордон Браун. Он призвал удвоить финансирование двух ключевых международных программ: Глобального партнерства в области образования и фонда "Образование не может ждать", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Новые данные указывают на то, что число детей, оказавшихся в ловушке гуманитарных кризисов, достигло примерно 70 млн. Это число, как ожидается, продолжит расти в 2018 году, что приведет к еще большей нехватке средств, в результате чего еще больше детей подвергнутся гнету и эксплуатации: окажутся в браке поневоле, будут вынуждены работать и попадут в сексуальное рабство, лишившись возможностей в жизни и образования", - сказал Браун на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

По его словам, из 70 млн детей в зонах гуманитарных кризисов 32 млн были вынуждены покинуть свои дома, в том числе 11 млн бежали в другие страны. Он обратил внимание на то, что большинство беженцев в мире составляют выходцы из Сирии (более 2,6 млн), Афганистана (свыше 1,2 млн) и Южного Судана (900 тыс.). Все три страны охвачены продолжительными междоусобными конфликтами.

Как сообщил Гордон Браун, в 2017 году на программы в области образования было потрачено более $700 млрд, однако эта цифра составляет всего 3% от общей суммы, выделенной на гуманитарные операции. Как напоминают в ООН, именно с этой целью в 2016 году был основан фонд "Образование не может ждать", над созданием которого в течение трех лет трудились Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программа развития ООН (ПРООН), Всемирный банк и других международные агентства, неправительственные организации и доноры.

Спецпосланник ООН отметил, что в то время как некоторые кризисы, в первую очередь сирийский, регулярно попадают в заголовки новостей, три десятка других получают существенно меньше внимания общественности, а значит, и финансирования. По его словам, одной из наиболее проблемных горячих точек в этом плане остается Афганистан, где образовательные программы в 2017 году получили менее 2% финансирования.