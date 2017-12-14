Надо предпринять меры и разработать новую, амбициозную антикоррупционную стратегию: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Премьер-министр Карен Карапетян дал поручения касательно результатов действующей Антикоррупционной стратегии и разработки новой. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе заседания правительства Армении 14-го декабря.

Премьер-министр Карен Карапетян сказал, что в 2015 году была принята Антикоррупционная стратегия Армении, и за этот период по инициативе правительства осуществлены мероприятия, нацеленные на борьбу с коррупцией и предупреждение коррупционных явлений.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, ряд мероприятий, исходящих из стратегии, пока находится в процессе реализации. Однако, по его словам, необходимо уже на данном этапе принять меры в направлении новой, амбициозной Антикоррупционной стратегии Республики Армения.

Руководителям органов исполнительной власти было поручено в 30-дневный срок принять меры в направлении разработки новой, претенциозной Антикоррупционной стратегии Республики Армения по отраслям.

Премьер-министр Карен Карапетян дал поручение руководителю администрации правительства Армении в 15-дневный срок представить результаты мониторинга антикоррупционных мероприятий по 4 направлениям, в виде сводной справки, обеспечив ее доступность для широких масс общественности.

Министру юстиции Армении, в частности, поручено четко обозначить новые целевые сферы, критерии мониторинга и оценки, а также конкретные мероприятия, нацеленные на предупреждение коррупции и повышение эффективности системы расследования коррупционных преступлений.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, в процессе разработки документа необходимо максимально обеспечить участие представителей гражданского общества, предпринимателей и других заинтересованных лиц.